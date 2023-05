Emilia-Romagna: richiesto lo stato di emergenza

AgenPress. “Esprimo la massima vicinanza al Presidente Stefano Bonaccini e alle popolazioni emiliano-romagnole colpite dalle calamità per il grave maltempo. Purtroppo conosciamo la drammaticità di questi momenti e seguiamo con apprensione l’evolversi della situazione”, dichiara il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli.

E il presidente Bonaccini ringrazia il presidente Meloni per la vicinanza espressa: “Poco fa ho sentito al telefono la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ringrazio per la vicinanza che ha espresso all’Emilia-Romagna e alle comunità colpite. Insieme alla vicepresidente Irene Priolo, siamo in contatto costante con il Governo e la Protezione civile”.

Quindi il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, evidenzia: “siamo già al lavoro per chiedere la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale: faremo tutto ciò che serve per garantire assistenza e sostegno alle persone coinvolte, per i danni e le conseguenze del maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione, in particolare la Romagna”.

“La colonna mobile della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia è pronta a partire per raggiungere l’Emilia-Romagna andando a dare supporto alle popolazioni colpite dall’alluvione. Ancora una volta è stata chiesta la nostra disponibilità: abbiamo dato immediato assenso nelle prime ore di oggi”, annuncia l’assessore regionale con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi.

“L’attivazione – spiega Riccardi – è arrivata intorno all’una e mezza di questa notte e già di prima mattina ci siamo collegati in videoconferenza per partecipare alla Commissione speciale di Protezione civile, per capire quali fossero le necessità delle popolazioni colpite dalla calamità e quali fossero le esigenze delle istituzioni locali”.

“Stiamo raccogliendo le disponibilità dei volontari delle squadre comunali di Protezione civile della nostra Regione – ha aggiunto Riccardi -. A loro va il nostro ringraziamento per la sempre grande generosità dimostrata in situazioni di emergenza che riguardano territori colpiti da severe calamità. Sappiamo di poter contare su volontari formati”.

Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, esprime “la vicinanza e la solidarietà di tutti i Veneti alle popolazioni colpite dal maltempo nell’Emilia Romagna. Un fenomeno che si è rivelato così violento e caratterizzato da allagamenti che hanno costretto in diverse zone all’abbandono precauzionale delle abitazioni. Immagini di paura, fango e detriti che ci riportano alla memoria tragici momenti che in passato hanno attraversato anche la nostra regione”.

Nella zona di Imola è già al lavoro una squadra di Scouting della Protezione Civile del Veneto, composta da due volontari e un funzionario con compiti di sopralluogo per la verifica della situazione. Contemporaneamente è stata avviata la raccolta delle disponibilità da parte dei volontari per l’allestimento della colonna mobile.

“La furia della natura è come sempre imprevedibile e va oltre ogni previsione, ma sono certo che la forza di volontà di emiliani e romagnoli consentirà di reagire anche a questa emergenza. Il Veneto è vicino a tutti loro e alle istituzioni locali alle quali non mancherà di offrire il supporto necessario, anche con l’esperienza e la disponibilità dei suoi volontari”.