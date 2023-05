Emilia Romagna, Murelli: “Anche l’Europa ci darà una mano. Nel CDM previsti 30 milioni”

- Advertisement -

AgenPress. La senatrice Elena Murelli della Lega è intervenuta nel corso del TG Plus, condotto da Gianluca Scarlata, su Cusano Media Group della delicata situazione in Emilia Romagna, su ciò che serve e anche sui provvedimenti che il Governo prenderà nel prossimo CDM di martedì.

“Metteremo sul piatto dei quattrini per la ricostruzione dell’Emilia Romagna, per attività commerciali e anche per cittadini, qualcuno parla di 30 milioni, ma oggi fare una stima è del tutto prematuro. Molto probabilmente sarà nominato il Governatore Bonaccini come commissario per questa emergenza, a noi sta bene, basta che si facciano le cose in maniera corretta.

Il CDM di martedì stanzierà dei fondi, ma non verrà intaccato il PNRR, che andrebbe rinegoziato. Anche l’Europa ci darà una mano, sono previsti dei fondi per queste situazioni. Ci stiamo continuamente coordinando con i referenti sul territorio, abbiamo attivato una macchina per mandare aiuti concreti e subito, mancano guanti, pale, stivali per pulire e togliere la melma. La macchina continua a lavorare per portare viveri e generi alimentari a chi è bloccato.

Nel ravennate la piena ancora deve arrivare e la aspettiamo nei prossimi giorni, siamo in contatto con il paese di Alfonsine, dove la popolazione è stata evacuata, le piogge stanno continuando, le previsioni non sono di aiuto.

Dobbiamo fare una mea culpa e creare gli invasi, non si fa più manutenzione, bisogna dragare i fiumi e pulirli per prevenire queste tragedie, così l’acqua dei fiumi possa scorrere verso il mare, altrimenti si ha un dissesto idrogeologico. La priorità oggi è il ripristino dell’energia elettrica e l’approvvigionamento di cibo”.