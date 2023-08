Emilia Romagna. Figliuolo, dal governo 4,5 mld. 2,8 già disponibili. Arrivati i primi 876 mln per sicurezza del territorio

- Advertisement -

AgenPress – “Le risorse che il governo ha stanziato sono importanti, 4,5 miliardi, di cui circa 2,8 al momento a disposizione della struttura commissariale”. Lo dice al Corriere della Sera il commissario al post-alluvione Francesco Figliuolo.

Sulla contabilità speciale” sono arrivati “i primi 876 milioni da destinare alla messa in sicurezza del territorio. Con queste risorse si darà luogo al pagamento immediato dei lavori già effettuati e in corso”.

“La contabilità speciale è già operativa e l’ordinanza per iniziare a erogare le risorse per le somme urgenze è stata firmata. La priorità è pagare i lavori già svolti in somma urgenza, vi sono Comuni, specie i piccoli, che più di altri hanno bisogno di essere ristorati per le spese sostenute”.

A seguire “gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità e finalizzati alla messa in sicurezza del territorio. Parliamo di circa 448 milioni di euro per il 2023”.

“Per gli interventi di somma urgenza, spese che i Comuni e altri enti attuatori hanno già sostenuto o stanno sostenendo la richiesta complessiva per il 2023 è di 289 milioni, che la struttura rimborserà già a partire dai prossimi giorni. Ulteriori 123 milioni sono per i lavori che termineranno nel 2024 e per i quali il commissario dispone già dei fondi. Per gli interventi di ricostruzione urgenti finalizzati alla messa in sicurezza del territorio parliamo invece di circa 1,133 miliardi”.