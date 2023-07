Emergenza casa, Mirabelli (PD): “Governo distante da bisogni famiglie”

- Advertisement -

AgenPress. “Il parere del governo e il voto della maggioranza contrari alla nostra mozione sull’emergenza abitativa sono l’ennesima dimostrazione della distanza, al di là della propaganda, dell’esecutivo dai problemi reali che vivono centinaia di migliaia di persone in difficoltà per cui l’impossibilità di trovare una casa a costi sostenibili significa scivolare verso la precarietà e spesso la povertà.

Governo e maggioranza si sono rifiutati di assumere sia l’impegno a rifinanziare i fondi sostegno affitti e per la morosità incolpevole sia quello di investire risorse per garantire il diritto alla casa. È la conferma che le questioni sociali e i bisogni concreti delle famiglie più fragili per questo governo non sono una priorità”.

Lo scrive su Facebook il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd.