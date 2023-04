Emanuela Orlandi. Papa Francesco difende Giovanni Paolo II dalle “illazioni offensive e infondate”

- Advertisement -

AgenPress – “Certo di interpretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo, rivolgo un pensiero grato alla memoria di san Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate”.

Così Papa Francesco dopo la recita del Regina Caeli, Papa Francesco difendendo san Giovanni Paolo II, la cui figura negli ultimi giorni è stata al centro di accuse infamanti legate al caso Orlandi, mosse sulla base di anonimi “si dice”, senza testimonianze o indizi. Accuse che il Pontefice ha definito “illazioni offensive e infondate”.

“Mi dicono che Wojtyla ogni tanto la sera usciva con due monsignori polacchi e non andava certo a benedire le case…”.È questa la frase pronunciata da Pietro Orlandi alla tramsissione televisiva DiMartedì con la quale Pietro ha ribadito i suoi sospetti sul Papa polacco, fatto santo il 27 aprile 2014, e in genere sulla pedofilia in Vaticano durante il suo pontificato.

“Ho parlato di questo argomento anche col promotore di giustizia Diddi, le mie parole sono state strumentalizzate per fare titoli di giornali, ha precisato Pietro. “Non ho mai accusato Giovanni Paolo II di pedofilia, sono arrivate palle di fango” ha aggiunto Pietro Orlandi. In merito all’audio di una conversazione intercettata da un affiliato della Banda della Magliana, “Ho ritenuto opportuno riportare l’audio senza i famosi bip al promotore di giustizia, ho chiesto di ascoltarlo solo al fine di poter approfondire meglio”.

La Presidenza della Cei, a nome dei vescovi italiani, si unisce al “pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate”, rivolto oggi da Papa Francesco dopo la recita del “Regina Caeli”: “Non ci possono essere mezzi termini, infatti – si legge in una dichiarazione della Cei -, per definire i recenti attacchi verso San Giovanni Paolo II”. Nella Domenica della Divina Misericordia, istituita nel 2000 da Wojtyla, la Presidenza della Cei ricorda le parole del pontefice polacco: “Il messaggio della divina misericordia è così, implicitamente, anche un messaggio sul valore di ogni uomo. Ogni persona è preziosa agli occhi di Dio, per ciascuno Cristo ha dato la sua vita, a tutti il Padre fa dono del suo Spirito e offre l’accesso alla sua intimità”.