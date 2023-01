Emanuela Orlandi. Legale famiglia presenta istanza per incontrare il Pm

- Advertisement -

AgenPress – “Nonostante il tam tam mediatico di ieri, io come rappresentante legale della famiglia Orlandi non ho ancora ricevuto alcuna comunicazione formale dal Vaticano“.

Lo dice l’avvocato degli Orlandi, Laura Sgrò, I familiari di Emanuela Orlandi presenteranno già domani in Vaticano un’istanza per incontrare il promotore di giustizia Alessandro Diddi – che ieri ha annunciato la riapertura delle indagini sul caso della quindicenne figlia di un commesso pontificio misteriosamente scomparsa il 22 giugno 1983 – e per essere messi al corrente su che strada si intende percorrere con l’avvio di questo nuovo fascicolo.

“Proprio per questo ho preparato una istanza formale che presenterò domani in Vaticano in cui chiedo informazioni dettagliate sull’apertura di queste indagini e un incontro con il promotore di giustizia per avere uno scambio quanto prima”. Nemmeno Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, per ora ha ricevuto alcuna convocazione che comunque dovrebbe passare sempre da una notifica al suo legale.