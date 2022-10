Elon Musk completa l’accordo per l’acquisizione di Twitter con 44 mld di dollari. “L’uccello è libero”

Ha twittato “l’uccello è libero”, in riferimento alla chiusura dell’accordo. In un tweet, Musk ha affermato di non aver acquistato l’azienda “per fare più soldi. L’ho fatto per cercare di aiutare l’umanità, che amo”.

Musk ha licenziato il CEO Parag Agrawal e altri due dirigenti, secondo due persone che hanno familiarità con la decisione. Twitter ha rifiutato di commentare.

La chiusura dell’accordo rimuove una nuvola di incertezza che aleggia sull’attività, sui dipendenti e sugli azionisti di Twitter per gran parte dell’anno . Dopo aver inizialmente accettato di acquistare la società ad aprile, Musk ha passato mesi a tentare di uscire dall’accordo, prima citando preoccupazioni sul numero di robot sulla piattaforma e successivamente accuse sollevate da un informatore della società.

Completando l’accordo, Musk e Twitter hanno evitato un processo originariamente previsto per l’inizio di questo mese. Ma l’acquisizione di Musk e l’immediato licenziamento di alcuni dei suoi massimi dirigenti sollevano ora una serie di nuove domande per il futuro della piattaforma dei social media e per i molti angoli della società che ne sono stati colpiti. Musk giovedì ha anche licenziato il CFO Ned Segal e il capo della politica Vijaya Gadde , secondo le due fonti.