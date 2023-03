Elly Schlein: “Le parole di La Russa su via Rasella sono indecenti”

- Advertisement -

AgenPress. La segretaria del partito democratico, Elly Schlein, in merito alle parole rilasciate dal presidente del Senato Ignazio la Russa ha dichiarato:

“Parole indecenti, inaccettabili per il ruolo che ricopre”. La leader dem condanna senza appello le opinioni della seconda carica dello Stato, che ha definito l’attacco partigiano “tutt’altro che nobile” e ha riscritto la storia sostenendo che le vittime dell’attentato in via Rasella furono “non nazisti delle SS” ma “una banda musicale di semi pensionati altoatesini”.