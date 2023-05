Elezioni Turchia. Devono ancora essere conteggiati più di 18 milioni di voti

- Advertisement -

AgenPress. Secondo l’agenzia di stampa statale Anadolu, oltre l’84% delle urne è stato aperto e sono stati contati circa 45 milioni di voti. Il numero di cittadini turchi aventi diritto al voto supera i 64 milioni.

Questo significa che devono ancora essere conteggiati più di 18 milioni di voti, ovvero circa un terzo del numero totale di voti. E questi voti arriveranno principalmente dalle grandi città.

Non sappiamo quanti voti non sono validi e quante persone non hanno votato, ma sappiamo che l’affluenza alle urne è a un livello record, sulla base delle dichiarazioni ufficiali.

Nei primi commenti pubblici dalla chiusura delle urne, il presidente Erdogan ha affermato che affrettarsi ad annunciare i risultati delle elezioni mentre lo spoglio va avanti significherebbe rubare la “volontà popolare”.

Questo invito sembra rivolto all’opposizione per aver affermato che il suo leader Kemal Kilicdaroglu era in testa quando i voti erano stati contati solo parzialmente: