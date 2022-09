Elezioni. Salvini si complimenta con Meloni. “Fratelli d’Italia è stata brava a fare una forte opposizione”

AgenPress – “Questa notte alle 4 mi sono messaggiato con Giorgia a cui faccio i complimenti. E’ stata brava”: lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio a Milano sottolineando che il dato politico è che “è stata premiata l’opposizione”. “Fratelli d’Italia è stata brava a fare una forte opposizione” e certo aver governato quasi due anni “non è stato semplice”, ma considerando come era la situazione “lo rifarei”.

“Conto che per almeno cinque anni si tiri dritto senza cambiamenti con una maggioranza chiara di centrodestra. Ieri ho messaggiato con Giorgia Meloni a cui faccio ovviamente i complimenti, è stata brava: lavoreremo insieme a lungo”.

Secondo Salvini è stata “premiata l’opposizione Fdi è stata brava a fare una forte opposizione”.

“Contiamo che non ci siano atti amministrativi attivi in questo mese”, assunti dal governo “in distonia con la volontà popolare”. E anzi, l’esecutivo “deve evitare di prendere iniziative non concordate con la nuova maggioranza che è uscita dalle urne”.

Sull’uscita della Lega dal governo “ho fatto di testa mia. Altri 9 mesi così non avrebbero fatto bene né alla Lega né all’Italia”.