AgenPress. “In Italia chiunque vincerà le elezioni non porrà in discussione i principi cardine fondanti la Repubblica e non ci saranno avventurieri alla guida del Paese.

Questo dovrebbe dire un leader politico dinanzi alle superficiali valutazioni di soggetti esteri che offendono gli elettori italiani”, lo scrive su Twitter Antonio Saccone, senatore dell’Udc e candidato alla Camera dei deputati nella lista Noi Moderati nei collegi plurinominali Lazio 1-P03 e Lombardia 4-P01.