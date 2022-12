Elezioni Regionali Lombardia: si vota il 12 e il 13 febbraio

- Advertisement -

AgenPress. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Lombardia si svolgeranno domenica 12 (per l’intera giornata) e lunedì 13 febbraio (fino alle 15).

La legge elettorale lombarda è basata su un sistema proporzionale con premio maggioritario: per quanto riguarda il Presidente, vince il candidato che prende un voto in più degli altri. I consiglieri sono invece eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza per il candidato che dovesse risultare vincente e per le liste a lui collegate.

Un seggio è riservato al miglior perdente tra i candidati alla presidenza.