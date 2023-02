- Advertisement -

AgenPress. “Abbiamo perso. Ma sarebbe sbagliato non ringraziare Pierfrancesco Majorino per il lavoro fatto in condizioni difficilissime, con passione e intelligenza.

Il fatto che Pier abbia deciso di stare in Regione è una buona notizia che garantisce di poter ripartire subito da un’opposizione che saprà dare battaglia a partire dalle proposte che abbiamo portato in campagna elettorale”.

Lo scrive su Facebook il senatore lombardo Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato.