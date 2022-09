Elezioni. Le Pen, “bravi Meloni e Salvini. Il popolo italiano ha eletto un governo patriottico e sovranista”

AgenPress – “Il popolo italiano ha deciso di riprendere in mano il proprio destino, eleggendo un governo patriottico e sovranista. Bravi Giorgia Meloni e Matteo Salvini, per aver resistito alle minacce di una Unione europea anti-democratica e arrogante, ottenendo questa grande vittoria”.

Lo scrive in un tweet la leder del Rassemblement National, Marine Le Pen. “In un momento in cui tutta l’Europa si sveglia – afferma Le Pen in un video allegato al suo profilo Twitter – dopo la Polonia, l’Ungheria, la Svezia e questa notte l’Italia, vi invito a diventare aderenti al Rassemblement National.

Fino a questa sera a mezzanotte, se diventate aderenti, potrete scegliere il futuro presidente del Rn. E’ estremamente importante. Non rimanete spettatori, ma diventate attori di questa lotta politica così importante. Diventate aderenti del Rn. Vi restano solo poche oree per farlo”, afferma Le Pen, in vista del congresso del partito il 5 novembre.