Elezioni. Il grande sconfitto Luigi di Maio. “Non sarò in Parlamento, non ci sono scuse, abbiamo perso”

Negli ultimi mesi, insieme a straordinari amici di percorso, abbiamo deciso di metterci in gioco, di proporre agli italiani un progetto politico nuovo, da far conoscere in pochissimo tempo”.

Così Luigi di Maio il grande sconfitto di questa tornata elettorale dall’ex ministro Costa nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta e quindi è fuori dal prossimo Parlamento.

“Il risultato non è stato quello che ci aspettavamo. Impegno Civico non sarà in Parlamento. Allo stesso modo, non ci sarò neanche io. Stanotte mi sono congratulato con Sergio Costa per la sue elezione nel collegio di Napoli – Fuorigrotta.