Elezioni. Cesa (Udc): In Europa nessuno teme Meloni a Palazzo Chigi

AgenPress. “Uno straordinario risultato che proietta , nel pieno rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica, Giorgia Meloni alla guida del Governo di Centro – destra. E in Europa, il Partito Popolare Europeo, di cui siamo fondatori, offrirà la piena e fattiva collaborazione, esperienza di proficua sinergia già sperimentata con i conservatori europei, di cui la leader di Fdi è presidente.

Questa affidabilità si è peraltro rafforzata negli ultimi tempi anche per la netta presa di posizione di Giorgia Meloni in occasione della guerra in Ucraina, sia per le sanzioni e sia per la forte impronta atlantista. Il resto sono solo polemiche sterili di una campagna elettorale che è oramai alle nostre spalle.”

Lo afferma in una nota Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc.