Elezioni. Calenda: “Quello che vuole Conte è un Sud senza dignità”

AgenPress. A Napoli c’era Achille Lauro che prendeva i voti regalando le scarpe, ma almeno le pagava lui.

Il reddito di cittadinanza è pagato da poliziotti, impiegati, infermieri, medici. Non l’ha regalato Giuseppe Conte. Quello che vuole Conte è un Sud senza dignità, un Sud che viene assistito come un malato irrecuperabile. Non volere un Mezzogiorno forte e unito all’Europa, ma perennemente assistito è una vera e propria mortificazione.

E’ quanto dichiara, in una nota, Carlo Calenda leader di Azione.