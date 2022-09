Elezioni. Boschi (Iv), i veri sconfitti sono Letta e Salvini. Centrodestra ha i numeri per governare

AgenPress – “Ancora la prudenza è d’obbligo, però devo dire che i nostri rappresentati di lista ci stanno mandando i primi dati veri che sono molto positivi. A Milano in tutti i seggi che ci stanno arrivando siamo fra il 15% e 35%, fra 15% e il 20% a Firenze e stiamo andando molto bene, in doppia cifra, a Roma che è la Capitale. Dove Renzi è capolista, a Milano e in Toscana, siamo sulla doppia cifra. Come Italia viva e Azione siamo soddisfatti dei primi risultati. Mi pare che, dati alla mano, gli sconfitti siano Letta e Salvini”.

Lo ha detto Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, collegata con Porta a porta dal comitato elettorale del Terzo polo. “Meloni ha fatto un buon risultato, vediamo quali saranno i dati finali. Sembra che il centrodestra abbia i numeri per governare, ma a discapito di Salvini”, ha aggiunto Boschi, secondo cui “i cittadini stanno premiando la scelta del Terzo polo. Il progetto di portare Renew Europe in Italia è destinato ad essere rafforzato, come debutto non possiamo che essere soddisfatti. Vedendo i dati – ha ribadito – il vero errore lo hanno fatto Letta e il Pd, non volendo fare l’accordo con noi perché pensavano che facessimo perdere voti”.