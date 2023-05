Eleonora Giorgi a ‘I Lunatici’: “Ho avuto un flirt con Pino Daniele e Massimo Troisi”

- Advertisement -

AgenPress. Eleonora Giorgi la scorsa notte è stata ospite della trasmissione di Rai Radio2 I Lunatici, condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

L’attrice, in diretta e a ruota libero per più di un’ora e mezza, si è lasciata andare a tante rivelazioni:

“Ho avuto un breve flirt con Pino Daniele. Forse questa cosa non l’ho mai raccontata. Prima che incontrassi Massimo Ciavarro, dopo la fine del mio matrimonio. Anche lui era tra la fine di una relazione e l’inizio di un’altra. Non sono molte le storie che ho avuto con persone del mondo dello spettacolo. Tra queste c’è quella con Massimo Troisi.

Lui piaceva moltissimo alle donne, ne era consapevole, era un maschio alfa. Il primo incontro con Massimo Ciavarro? A casa di Cecchi Gori. Ci siamo scambiati il numero, ma non mi ha telefonato subito. Era bellissimo. Una volta stavo facendo un lavoro a Rio, mi ha raggiunto per farmi una sorpresa. Non si poteva andare in giro con lui a Rio. Grazie ai fotoromanzi era famosissimo anche in Brasile”.

Un ascoltatore le ha chiesto se davvero ha rifiutato Alain Delon: “Ma non solo lui, non voglio fare la splendida, non è che me la tirassi. Ma gli uomini un po’ mi facevano paura, una cosa che in parte mi è sempre rimasta. Non ho rimpianti”.