Egitto. Una donna uccide il figlio di 5 anni con l’ascia, lo fa a pezzi per mangiarlo. Arrestata

AgenPress – L’omicidio è avvenuto nella città settentrionale egiziana di Faqus. Una madre è accusata di aver ucciso il figlio di cinque anni per mangiarlo. Per la donna la procura egiziana ha ordinato la detenzione preventiva, mentre le indagini proseguono.

L’accusa è tremenda: “ha ucciso il figlio, lo ha smembrato e ha nascosto parti del corpo in casa”. Le indagini non sono ancora state chiuse, anche se è stata trovata anche l’arma del delitto, perché vogliono comprendere il movente che ha spinto la donna a uccidere il proprio figlio per poi nutrirsene.

Dopo l’arresto, scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, la sospetta avrebbe confessato ai magistrati di aver “ucciso premeditatamente il figlio di cinque anni con un’ascia“.