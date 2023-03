Editoria. Rutelli (Anica), molto positivo voto Camera contro criminalità informatica

- Advertisement -

AgenPress. “L’approvazione all’unanimità della proposta di legge Mollicone-Maccanti contro la criminalità informatica da parte dell’Aula di Montecitorio, dopo un iter molto breve, è un ottimo primo passo ed un segnale importante.

E’ una legge ben concepita che contrasta efficacemente la pirateria informatica che, ricordiamolo, fa perdere ogni anno circa diecimila posti di lavoro, soprattutto nel campo dell’industria cinematografica ed audiovisiva. Proprio per questo ci auguriamo che il Senato sia altrettanto celere nell’approvazione, per salvaguardare un settore strategico per l’economia italiana”.

Lo afferma il presidente Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Digitali) Francesco Rutelli.