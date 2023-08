Ecuador. Luisa González e Daniel Noboa si sfideranno al ballottaggio per la presidenza

- Advertisement -

AgenPress – Con oltre il 35% delle schede scrutinate, la fedelissima dell’ex presidente progressista Rafael, Correa guida il risultato col 33%, mentre il leader dell’Alleanza Accion por la Democracia, la insegue col 24%. Il ballottaggio si terrà il 15 ottobre.

Ha votato l’82,26% del corpo elettorale. Lo rende noto il Consiglio elettorale nazionale (Cne). “Quanto avvenuto oggi è storico”, ha affermato la presidente del Cne, Diana Atamaint. I seggi hanno chiuso come previsto alle 17 (ora locale).

González è vista come una protetta dell’ex presidente di sinistra Rafael Correa, che esercita ancora una grande influenza nel paese e ha sostenuto la sua fuga dall’esilio in Belgio. L’ex presidente è stato condannato in contumacia nel 2020 a otto anni di carcere per corruzione aggravata, accusa che ha ripetutamente negato.

González ha promesso di migliorare la spesa pubblica ei programmi sociali e vuole affrontare la crisi della sicurezza risolvendo le cause profonde della violenza, come la povertà e la disuguaglianza. Ex ministro del turismo e del lavoro nel governo di Correa, González ha anche chiesto il rafforzamento della magistratura per aiutare con i procedimenti giudiziari, affermano gli analisti.

Daniel Noboa è il figlio dell’uomo d’affari delle banane Álvaro Noboa, che si è candidato alla presidenza almeno cinque volte. Il 35enne era un parlamentare prima che il presidente uscente Guillermo Lasso sciogliesse la legislatura e chiedesse elezioni anticipate.