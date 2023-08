Ecuador. Dopo l’assassinio di Villavicencio gli elettori si preparano al voto. Al suo posto Christian Zurita

Il vincitore del voto di domenica dovrà affrontare una schiacciante richiesta pubblica di sicurezza, ma potrebbe non avere il budget o il capitale politico per rivedere le fallite politiche di lotta alla criminalità e finanziarne di nuove.

L’uccisione in pieno giorno del 9 agosto, meno di due settimane prima del voto del primo turno ha trasformato la corsa presidenziale. Il suo nome resta tra gli otto candidati sulle schede elettorali, ma al suo posto è stato scelto Christian Zurita, amico intimo e collega giornalista.

Zurita, 53 anni, ha promesso di continuare la crociata contro la corruzione di Villavicencio e in un incontro con la stampa straniera giovedì, ha dichiarato che la criminalità organizzata era così profondamente radicata in Ecuador che il paese era diventato un “narcostato”.

“È un processo di totale deterioramento delle condizioni sociali in luoghi che non conoscevano la violenza”.

Affiancato da un ufficiale di polizia delle forze speciali, ha detto: “Quanto tempo lo sopporteremo affinché non si diffonda ulteriormente? Questo crescerà e dobbiamo fermarlo”.

Zurita, che era presente quando il suo amico è stato ucciso, ha detto che credeva che Villavicencio fosse stato assassinato perché aveva pianificato di militarizzare i porti del paese, passaggi chiave per il contrabbando di cocaina.

La polizia ha arrestato sei sospetti per l’omicidio, tutti descritti come membri di fazioni criminali colombiane; un altro è stato ucciso in una sparatoria. Ma non è ancora chiaro chi abbia ordinato l’omicidio, perché Villavicencio non avesse la sua solita auto blindata e come l’uomo armato sia riuscito a penetrare tre anelli di sicurezza.

Zurita ha ripetuto un’accusa secondo cui la polizia del paese sapeva chi c’era dietro l’omicidio e ha chiesto l’eliminazione dei loro ranghi. “Le decisioni devono essere prese sulla leadership della polizia. Sarà una delle linee guida più importanti lasciate da Fernando Villavicencio. Da che parte stanno?

Villavicencio, che aveva ricevuto ripetute minacce di morte, era considerato coraggioso fino all’incoscienza, tanto da tenere persino un discorso elettorale a Chone, la città natale della banda Choneros, il cui capo incarcerato, Jose Adolfo Macías, alias “Fito”, avrebbe minacciato il candidato nelle settimane prima del suo omicidio.

Il ministro dell’Interno dell’Ecuador, Juan Zapata, ha affermato che più di 100.000 ufficiali di polizia e militari sono stati schierati per garantire il processo elettorale.

Stretto tra la Colombia e il Perù, i maggiori produttori mondiali di cocaina, l’Ecuador è diventato un punto di transito chiave per la droga. Che ha attirato bande criminali in grado di acquistare armi, agenti di polizia e politici. Entrambe le fazioni più potenti del Messico – i cartelli di Sinaloa e Jalisco – sono presenti, così come altri gruppi provenienti anche dai Balcani.

Al contrario, lo stato ecuadoriano è stato sottoposto a misure di austerità a causa del calo delle entrate fiscali e dell’industria petrolifera.

“La situazione in cui ci troviamo ora è la stessa situazione in cui si trovava la Colombia quando era il paese [del mondo] più pericoloso”, ha dichiarato il generale Paco Moncayo, un ufficiale militare che ha servito come consigliere per la sicurezza nazionale nel governo del presidente uscente, Guglielmo Lasso.

“L’arma suprema dei criminali del narcotraffico è la corruzione; hanno bisogno di corrompere giudici, pubblici ministeri, militari, polizia, politici e persino sindaci”, ha detto Moncayo. “È attraverso la corruzione che il narcotraffico si impossessa della sovranità dello Stato e riesce ad assediarlo”. Fino a quando quel problema non fosse stato affrontato, nulla sarebbe migliorato, ha detto.

La risposta ufficiale alla crisi è stata ostacolata da lotte intestine politiche e accuse reciproche di corruzione tra l’élite politica del paese.

Chi sarà eletto governerà solo per circa un anno e mezzo, fino al 2025. Le elezioni anticipate sono state indette da Lasso a maggio per evitare l’impeachment da parte di un parlamento ostile, che ha poi sciolto con una mossa costituzionale.