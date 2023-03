Earth Hour, anche la Basilica San Pietro al buio

- Advertisement -

AgenPress. Ritorna l’iniziativa del Wwf per ricordare gli effetti del cambiamento climatico, il cui impatto è sempre più preoccupante.

Questa sera milioni di persone in oltre 190 Paesi partecipano a “The Biggest Hour for Earth”, la più grande Ora per la Terra. In tutto il pianeta le luci spente diventano un’icona, per 60 minuti, in luoghi e monumenti conosciutissimi, come il Colosseo a Roma, la Sydney Opera House in Australia, l’Empire State Building a New York e la Tour Eiffel a Parigi. Anche la Santa Sede aderisce a questa iniziativa.

La Basilica di San Pietro resta al buio dalle 20.30 alle 21.30.