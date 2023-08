E’ morto il papà di Giuseppe Conte. Messaggi di cordoglio dalle forze politiche

- Advertisement -

AgenPress – È morto Nicola Conte, padre del leader del MoVimento 5 stelle Giuseppe. Lo ha reso nota all’assemblea di Montecitorio il vicepresidente Giorgio Mulè manifestando gli il cordoglio suo e dell’Aula.

“In questo momento di dolore per la scomparsa del suo caro papà, porgiamo tutta la vicinanza e il massimo affetto al nostro presidente Giuseppe Conte. Ai familiari va il nostro profondo cordoglio per la grave perdita”, affermano in una nota i gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo.

“Il gruppo dei deputati di Fratelli d’Italia si stringe al leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte per la perdita di suo padre, Nicola. A lui e alla famiglia le nostre più sentite condoglianze”, dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

“Voglio esprimere la mia vicinanza a Giuseppe Conte per la scomparsa del padre Nicola. A lui e alla sua famiglia rivolgo le più sincere condoglianze in questo momento di dolore”, scrive su Twitter la premier Giorgia Meloni.

“Un abbraccio affettuoso al Presidente Conte. La comunità democratica gli è vicino per la perdita del padre Nicola. Un pensiero alla sua famiglia e ai suoi cari”, scrive su twitter la segreteria del Pd Elly Schlein.

“A nome mio personale e del Senato della Repubblica desidero rivolgere a Giuseppe Conte e alla sua famiglia le più sentite condoglianze per la scomparsa del papà Nicola”, afferma il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Esprimo i sentimenti del mio più profondo cordoglio al presidente Giuseppe Conte per la scomparsa del suo amato papà”, scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook.

“Sono vicino a Giuseppe Conte per la scomparsa del padre Nicola ed esprimo le più sentite condoglianze”, scrive su Twitter il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“Sincere condoglianze e profonda vicinanza al Presidente Giuseppe Conte per la scomparsa del padre Nicola. Partecipo con affetto al suo dolore”., scrive su Twitter il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

“Il gruppo di Azione-Italia Viva alla Camera esprime grande vicinanza a Giuseppe Conte per la scomparsa del padre. A lui ed alla sua famiglia le mie condoglianze e quelle del gruppo che presiedo”, dice Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera.

“Esprimiamo le più sentite condoglianze a Giuseppe Conte per la scomparsa del padre Nicola. A lui e ai suoi familiari giunga il nostro più profondo cordoglio”, dichiara il deputato e vicesegretario della Lega, Andrea Crippa.