E’ morto Harry Belafonte, aveva 96 anni

AgenPress. Harry Belafonte è morto oggi per insufficienza cardiaca nella sua casa di New York con sua moglie Pamela al suo fianco.

Belafonte nacque nel quartiere di Manhattan a New York City, ma trascorse la sua prima infanzia nella nativa Giamaica. Bello e soave, divenne noto come il “Re di Calypso” all’inizio della sua carriera.

Fu la prima persona di colore autorizzata a esibirsi come cantante in molti lussuosi locali notturni. Fu anche il primo artista nero a vincere un importante Emmy nel 1960 con la sua apparizione in uno speciale televisivo. Ha anche vinto i Grammy Awards nel 1960 e nel 1965 e ha ricevuto un Grammy alla carriera nel 2000, ma ha espresso frustrazione per i limiti degli artisti neri nel mondo dello spettacolo. Nel 1994 Belafonte fu insignito della National Medal of Arts.