Dubbi sul sospetto attacco di droni sul Cremlino. Come sono entrati senza essere intercettati?

AgenPress – Il sospetto attacco di droni al Cremlino – che la Russia sostiene abbia preso di mira il presidente Vladimir Putin e in cui l’Ucraina nega il coinvolgimento – solleva una serie di domande.

Ci sono stati danni?

La Russia afferma che due droni si sono schiantati nei terreni del Cremlino, spargendo frammenti “senza causare alcun danno”, ma i colpi diurni sembrano mostrare segni di bruciature sul tetto del Palazzo del Cremlino.

E una domanda correlata: perché la Russia non ha prodotto frammenti dei droni per sostenere la sua affermazione secondo cui l’Ucraina era dietro l’attacco?

Come sono passati i droni?

La Russia afferma che erano “disabili” ma almeno uno sembra essersi schiantato contro – o molto vicino – al palazzo. Il think tank dell’Institute for the Study of War afferma: “È… estremamente improbabile che due droni possano essere penetrati in più strati di difesa aerea e fatti esplodere o essere stati abbattuti proprio sopra il cuore del Cremlino”.

Dove sono stati lanciati i droni?

Questa è la grande domanda senza risposta. Un video mostra un oggetto che vola da est, prima di esplodere. Se i droni fossero stati lanciati in Ucraina, ti aspetteresti che provenissero da ovest.

Un portavoce del Cremlino ha affermato che gli Stati Uniti erano dietro il presunto attacco, dicendo che “Kyiv fa solo quello che gli viene detto di fare”, ma non ha fornito prove per l’affermazione. Gli Stati Uniti hanno negato qualsiasi coinvolgimento, così come l’Ucraina.

I filmati sui social media diffusi il 3 maggio mostrano un drone che esplode vicino a un’asta della bandiera in cima all’edificio del Palazzo del Senato del Cremlino a Mosca mentre due persone non identificate si arrampicavano sulla cupola dell’edificio . Il Cremlino ha accusato l’Ucraina di aver orchestrato “un attacco terroristico pianificato” con l’intento di assassinare il presidente russo Vladimir Putin e ha chiarito che Putin non era al Cremlino al momento dell’attacco ed era quindi illeso. Funzionari ucraini, compreso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, hanno sottolineato che l’Ucraina non ha condotto l’attacco.