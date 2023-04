Dubai. Incendio in un condominio nella zona di Al Murar, storico quartiere Deira. 16 morti, 9 feriti

- Advertisement -

AgenPress – Un incendio ha colpito un condominio in un vecchio quartiere di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, uccidendo almeno 16 persone e ferendone altre nove.

L’incendio avvenuto nella zona di Al Murar, nello storico quartiere Deira di Dubai, ha colpito un appartamento che si ritiene fosse condiviso da più individui, una pratica comune per i lavoratori che alimentano l’economia in questa città-stato nota soprattutto per i suoi imponenti grattacieli. Ma gli spazi ristretti, spesso suddivisi da barriere improvvisate di compensato, cartongesso o tende da doccia, possono diventare un grave rischio di incendio.

Una dichiarazione della Protezione civile di Dubai rilasciata dall’ufficio stampa della città-stato ha reso noto il bilancio delle vittime.

Naseer Vatanappally, un uomo d’affari con sede a Dubai che si offre volontario presso il consolato indiano per questioni di rimpatrio, ha detto all’AP che le autorità hanno identificato i morti in sei sudanesi, quattro indiani, tre pakistani, un camerunese, un egiziano e un giordano. Ha detto che la polizia stava lavorando per elaborare i documenti per rimandare i resti dei morti nelle loro terre d’origine.

Si potevano vedere segni di carbonizzazione sul condominio di cinque piani, che ospita anche un negozio di alimentari, una tabaccheria e altre attività commerciali al piano terra. Il nastro giallo della scena del crimine della polizia ha delimitato l’edificio, che aveva ancora una forte presenza di polizia. I massicci Airbus A380 e Boeing 777 di proprietà del vettore a lungo raggio Emirates rombavano in alto mentre il quartiere si trova a soli 3 chilometri (2 miglia) dall’aeroporto internazionale di Dubai lungo la sua traiettoria di volo.