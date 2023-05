Droni sul Cremlino. Zelensky: non attacchiamo Putin. Lo lasciamo al tribunale. Basta manipolazioni

- Advertisement -

AgenPress – “Noi non attacchiamo Putin o Mosca. Noi stiamo combattendo sul nostro territorio difendendo le nostre città e villaggi. Non abbiamo abbastanza armi per poterlo fare. Non attacchiamo Putin, lo lasciamo al tribunale”.

Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Helsinki.

“La Russia non ha vittorie sul campo, la seconda armata del mondo è perduta” e “ha bisogno di una motivazione per andare avanti. Questo è ciò che sta accadendo” e “per questo deve fare mosse inaspettate: tentativi di assassinio, droni a sorpresa. La risposta è semplice: basta attaccarci, basta usare armi, lasciate la nostra terra. La soluzione è così semplice, senza entrare in queste manipolazioni”.