Droni sul Cremlino. Kirby respinge le accuse di un coinvolgimento Usa. Peskov è un bugiardo

AgenPress – La Casa Bianca ha respinto le affermazioni russe secondo cui gli Stati Uniti hanno ideato ieri un presunto attacco di droni al Cremlino.

Oggi, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato, senza alcuna prova, che gli Stati Uniti erano responsabili dell’incidente, sostenendo che l’Ucraina avesse effettuato l’attacco su istruzione di Washington.

Poco prima il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha dichiarato all’emittente MSNBC che le affermazioni erano false e che gli Stati Uniti non incoraggiano l’Ucraina a colpire al di fuori dei suoi confini.

In un’intervista separata, ha ora ribadito che gli Stati Uniti non hanno avuto “alcun ruolo” nell’incidente.

Alla CNN ha detto: “vorrei solo dirvi che il signor (Dmitry) Peskov è un bugiardo. Voglio dire, è ovviamente un’affermazione ridicola. Gli Stati Uniti non hanno nulla a che fare con questo. Non sappiamo nemmeno cosa sia successo qui. Ma posso assicurarti che gli Stati Uniti non hanno avuto alcun ruolo in questo”.

“Sin dall’inizio la Russia ha cercato di dipingere il conflitto in Ucraina come una guerra dell’ovest contro Mosca, non e’ cosi'”, ha sottolineato Kirby. “Il Cremlino vuole far credere che la grande madre Russia sia stata aggredita. Non è così, l’aggressore è Mosca”. Detto questo, ha aggiunto il portavoce per la sicurezza nazionale Usa, “Putin non ha bisogno di scuse per uccidere ucraini innocenti. Lo fa tutti i giorni”.

Dmitry Peskov ha affermato che “le decisioni su tali attacchi non vengono prese a Kiev, ma a Washington”, ma non ha fornito prove per l’affermazione.