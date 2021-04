Doppia Laurea: Fusacchia, confido rimozione divieto per prossimo anno accademico

AgenPress. “In Commissione Cultura abbiamo votato gli emendamenti al testo base approvato alcune settimane fa per consentire l’iscrizione contemporanea a due lauree, provvedimento che tantissime studentesse e studenti aspettano da sempre”, ha dichiarato l’onorevole Alessandro Fusacchia di FacciamoECO e relatore del provvedimento.

“Confido che presto riusciremo a rimuovere questo divieto che esiste dal 1933. Con gli emendamenti abbiamo anche migliorato il testo per tutto il comparto dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e per le specializzazioni mediche”.

“Tra l’altro, nonostante il cambio di governo e la crisi che c’è stata, siamo riusciti anche stavolta ad approvare gli emendamenti all’unanimità, col sostegno di tutti i colleghi”, ha proseguito Fusacchia.

“Adesso chiederemo i pareri alle altre Commissioni tenute ad esprimerlo e poi andremo in Aula per l’ultimo passaggio qui alla Camera.” “Organizzerò nei prossimi giorni un incontro pubblico da remoto con tutti coloro che vorranno saperne di più e interessati ad attivarsi per aiutare con la campagna di sensibilizzazione.

Dobbiamo infatti fare in modo che studentesse e studenti universitari, le future matricole che oggi sono all’ultimo anno di scuola, come pure professori e ricercatori vengano a sapere di questa bella opportunità che stiamo per introdurre nell’ordinamento italiano”, ha concluso Fusacchia.