Dopo averla distrutta, Putin visita Mariupol, simbolo della resistenza ucraina. Uccisi 20mila civili

AgenPress – Vladimir Putin ha visitato Mariupol occupata dai russi, con una mossa apparentemente provocatoria riportata dal Cremlino pochi giorni dopo che la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per lui.

Mariupol è diventato un simbolo mondiale di sfida dopo che le forze ucraine, senza armi e senza equipaggio, hanno resistito in un’acciaieria lì per quasi tre mesi prima che Mosca ne prendesse finalmente il controllo a maggio.

In precedenza, sabato, Putin si è recato in Crimea , a breve distanza a sud-ovest di Mariupol, per celebrare il nono anniversario dell’annessione della penisola del Mar Nero dall’Ucraina.

Le visite sono avvenute pochi giorni dopo che la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di cattura per il leader russo, accusandolo di crimini di guerra.

Putin è stato portato a Mariupol in elicottero e ha girato i quartieri della città in macchina, secondo una dichiarazione del Cremlino rilasciata domenica.

È probabile che la visita sia vista come particolarmente provocatoria per gli ucraini poiché Mariupol è stata a lungo un simbolo di resistenza che ha assistito ad alcuni dei combattimenti più intensi da quando la Russia ha lanciato la sua invasione lo scorso anno.

Il Cremlino ha detto che Putin ha anche esaminato la costa di Mariupol, visitando uno yacht club e un teatro.

Mariupol è sotto l’occupazione russa da più di 10 mesi dopo essere stata devastata in una delle battaglie più lunghe e sanguinose del conflitto . L’Ucraina dice che più di 20.000 persone sono state uccise lì.

L’analisi delle Nazioni Unite stima che il 90% degli edifici sia stato danneggiato e circa 350.000 persone siano state costrette ad andarsene, su una popolazione prebellica di circa 500.000.

Vladimir Putin ha effettuato “una visita di lavoro” nella città ucraina di Mariupol, nell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Lo rende noto il servizio stampa del Cremlino, citato dall’agenzia russa Tass.

Putin ha “ispezionato una serie di luoghi della città e parlato con i residenti locali”, spiega Mosca aggiungendo che il presidente russo “si è recato a Mariupol in elicottero; ha guidato un veicolo lungo le strade della città, fermandosi in diverse località”. Proprio pochi giorni fa l’amministrazione militare russa aveva inaugurato una piattaforma per elicotteri sull’acciaieria Azovstal di Mariupol, per mesi roccaforte della difesa ucraina fino alla resa del maggio scorso. Secondo quanto riferisce ancora il Cremlino, Putin ha anche tenuto un incontro nella città russa meridionale di Rostov sul Don con i vertici militari nel posto di comando “dell’operazione militare speciale” in corso in Ucraina.