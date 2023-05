Donzelli: “Su Colosimo all’Antimafia il Pd voleva solo le poltrone”

- Advertisement -

AgenPress. “Nel momento in cui dovevano eleggere il loro vice presidente, hanno finito la protesta e sono rientrati in aula. La ferita, quindi, è durata pochissimo, ovvero il tempo necessario a non perdere il proprio incarico. Il Pd probabilmente voleva solo la poltrona”.

Così Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia, in un’intervista rilasciata al quotidiano L’Identità, motiva la scelta della sinistra di abbandonare l’aula al momento del voto per la presidenza della Commissione antimafia.

“Loro – continua – hanno fatto la loro sterile polemica e noi siamo andati avanti lo stesso, eleggendo il migliore profilo possibile”.