Donne, Urzì (FdI): bene l’impegno del Ministero dell’Interno su smartwatch antiviolenza

- Advertisement -

AgenPress. “Il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni ha risposto positivamente alla mia interrogazione in commissione affari costituzionali alla Camera, sull’estensione dello smartwatch come strumento per evitare eventuali atti di violenza sulle donne.

Si tratta di un orologio che consente di contattare subito, pigiando un tasto, la sede delle forze dell’ordine più vicina, qualora una donna si accorgesse di essere in procinto di subire una violenza.

L’utilizzo di questo dispositivo è stato sperimentato dalla Procura della Repubblica di Napoli, in collaborazione con i Carabinieri del Comando Provinciale, e – insieme ad altri colleghi di partito – ne ho chiesto l’estensione a livello nazionale.

Il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Molteni ha risposto affermando che il progetto è stato rafforzato a Napoli ed esteso anche a Milano, Torino e Ivrea e che sarà preso in considerazione per una più ampia sperimentazione a livello nazionale”.

Lo ha dichiarato l’Onorevole Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Costituzionali alla Camera dei Deputati.