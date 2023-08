Don Luigi Ciotti sarà ospite alla festa dei giovani italiani a Lisbona

- Advertisement -

65.000 sono i ragazzi italiani alla GMG

AgenPress. Domani su Avvenire intervista a Don Luigi Ciotti, che sarà anche ospite domani 2 agosto alla serata evento “Protagonisti, la festa dei giovani italiani a Lisbona”, che verrà trasmessa in diretta su Tv2000.

“Ansiosi, disorientati e carichi di domande, sono così i 65.000 ragazzi arrivati qui in Portogallo e a cui parlerò alla Festa degli italiani. Desiderano la nostra attenzione e soprattutto di accogliere le loro fragilità”. Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, accolto da un coro da stadio al suo ingresso a Casa Italia, parla conoscendo bene chi ha davanti. Ogni anno il sacerdote torinese va nelle scuole e in giro per il mondo dove si sono sviluppati progetti e aperte strutture, incontrando migliaia di ragazzi che hanno tuti una richiesta comune “chiedono ad adulti che siano credibili e veri il diritto di poter essere imperfetti e sono disponibili a giocare la partita della vita, insieme a noi”, spiega Ciotti.

Molti i temi che verranno affrontati vicini al vissuto delle nuove generazioni alla festa degli italiani: amore, futuro, sogni, poca fiducia nelle istituzioni, relazioni sbagliate, indifferenza, famiglia, grazie appunto a testimoni significativi, voci del mondo musicale e dello spettacolo vicine ai ragazzi. Non esiste un «percorso netto» nella vita, ogni grande storia è costruita anche su molti fallimenti, errori, ferite, spesso più preziosi anche dei successi. L’importante, in questa incredibile avventura, è esserne sempre «protagonisti», trovare la propria via. E sarà proprio questo il messaggio forte che verrà lanciato ai 65 mila pellegrini tricolore che domani 2 agosto si riuniranno a Lisbona per la tradizionale Festa degli italiani.

A condurre le fila della serata mercoledì saranno Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato. Tra gli ospiti ci saranno l’attrice Giusy Buscemi, don Luigi Ciotti, l’insegnante e scrittore Enrico Galiano, la pallavolista della nazionale Cristina Chirichella, l’operatore umanitario Gennaro Giudetti. Non mancheranno gli artisti conosciuti dai più giovani come LDA, Fiat 131, Carlo Amleto (comico e cantautore, nuova scoperta di Zelig e Bar Stella), Dany Cabras e Mr Pallotta con il loro dj set.

Saranno presenti il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, il segretario della Cei, Baturi, e, per la diocesi di Lisbona, il vescovo ausiliare Américo Aguiar.