Dl migranti. Senato approva il decreto Cutro con 92 voti favorevoli e 64 contrari. Centrodestra vota compatto

- Advertisement -

AgenPress – Il Senato ha approvato il decreto Cutro con 92 voti favorevoli e 64 contrari. Il provvedimento del governo passa ora alla Camera, che lo deve convertire entro il 10 maggio.

“Il centrodestra ha approvato in maniera compatta il dl Migranti che fornisce misure adatte a fronteggiare quella che ormai è sotto gli occhi di tutti un’emergenza. In particolare, superiamo quelle norme che abbiamo ereditato dal centrosinistra che hanno consentito a chiunque che arrivasse in qualsiasi modo in Italia di potersi fermare, attraendo nuove persone su quei barconi protagonisti di viaggi che spesso si trasformano in tragedie”, dichiara il presidente di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan.