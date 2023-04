Dl migranti. No a regolarizzare tutti quelli che hanno un lavoro. Lampedusa alla Croce Rossa

- Advertisement -

AgenPress – Il Senato ha sospeso l’esame degli emendamenti al decreto Cutro, dopo che la maggioranza ha chiesto di modificare il proprio emendamento sui permessi speciali. La sospensione è necessaria per definire con esattezza il testo.

Il Senato ha respinto una serie di emendamenti delle opposizioni all’articolo 2 del decreto Cutro che miravano a regolarizzare le posizioni di tutti gli immigrati che hanno un lavoro e non solo nel numero di 82mila previsti dal decreto flussi di quest’anno. “Le domande sono state 250mila – ha detto Ivan Scalfarotto (Azione-Iv) – mi dica il governo se regolarizzarne solo 80mila non significa spingere nell’irregolarità 170mila persone che hanno un contratto di lavoro”. Anche Andrea Giorgis (Pd) e Peppe De Cristofaro (Avs) hanno sottolineato che negare l’emersione degli immigrati con un lavoro, non fa che aumentare il numero degli irregolari.

Il Senato ha approvato il primo emendamento del governo al decreto Cutro, che contiene misure organizzative per i centri di prima accoglienza e in particolare per l’hot spot di Lampedusa. In particolare uno dei commi stabilisce che “fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell’interno, può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa Italiana, con le facoltà di deroga” rispetto ad altre norme per l’affidamento dei servizi di prima accoglienza. Inoltre si prevede che “per l’ottimale svolgimento degli adempimenti” di prima accoglienza dei naufraghi, “gli stranieri ospitati presso i punti di crisi possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale”.

“In considerazione del fenomeno dei flussi migratori e delle particolari condizioni geografiche del territorio, nell’ambito del sistema di soccorso della Regione Siciliana, è attivata, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge di conversione, una postazione medicalizzata del 118 presso l’isola di Lampedusa, al fine di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza – urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell’isola e dei migranti”. L’emendamento del governo è stato approvato dal Senato all’unanimità.