Dl lavoro. Schlein, il governo ha varato un decreto povertà e precarietà. Niente risorse per rinnovo contratti

AgenPress – “Il cosiddetto decreto lavoro che oggi il governo vuole varare è in realtà un decreto povertà e precarietà. Non è la direzione giusta. Si deve andare verso un lavoro più stabile e ben remunerato. Non è possibile che ancora non sia tutelato il lavoro digitale. Si devono potenziare gli ispettori del lavoro”. Così la segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein, bocciando il decreto lavoro del governo Meloni.

“E’ una vergogna che il governo non metta risorse per il rinnovo dei contratti. Se i contenuti sono quelli preannunciati non solo lo contrasteremo in Parlamento ma anche in tutte le mobilitazioni, saremo a fianco delle mobilitazioni sindacali”.

Il decreto sul lavoro “è una provocazione insopportabile. Ruba il futuro alle prossime generazioni ed è una sentenza di condanna alla precarietà. Con questo decreto i lavoratori saranno più ricattabili. Si parla di estendere i voucher e liberalizzare i contratti a termine, è l’esatto contrario di ciò che serve. Serve una redistribuzione”, perché “l’idea di abbassare le tasse a tutti – dice – nasconde la volontà di abbassarle ai ricchi, facendo mancare le risorse e i servizi ai poveri”.

“Limite ai contratti a termine, legge sulla rappresentanza, salario minimo, poi abolizione degli stage gratuiti”: queste le ricette per l’occupazione che arrivano dal Pd di Schlein per dire “basta al lavoro povero e al lavoro precario”. “In Spagna – spiega la segretaria dem – hanno limitato i contratti a termine con un patto tra imprese e sindacati, la direzione è questa”.