Dl lavoro. Schlein, il governo aumenta la precarietà con il ricorso dei contratti a termine

AgenPress – “Siamo stufi di vedere le sacche di lavoro povero e precario che condannano le giovani e i giovani, specie al sud, a una precarietà insopportabile, che domani il governo di Meloni vuole aumentare ulteriormente rafforzando il ricorso ai contratti a termine ed estendendo i voucher, la forma più becera dei contratti di lavoro”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Ragusa. “Abbiamo bisogno di una salario minimo”.

“Il decreto che sarà approvato dal Consiglio dei ministri dovrebbe essere chiamato decreto precarietà e povertà, non decreto lavoro”, ha poi detto a Siracusa all’incontro a sostegno della candidatura a sindaco di Renata Giunta.

“Il governo vuole portare avanti delle misure che sono l’opposto di quello che serve per davvero ai cittadini – ha detto Schlein dal palco – . Penso a chi ha paura del futuro, a chi, come giovani e donne in particolare al Sud, vede la propria vita condizionata da troppi anni da una precarietà esistenziale della quale non si vede la fine. Come si può costruire un futuro con un contratto che dura tre mesi?”. Per il segretario nazionale del Pd “serve una legge sulla rappresentanza che spazzi via i contratti pirata” ed è necessario “approvare il salario minimo per contrastare il lavoro povero”. “Dobbiamo andare incontro – sono state le parole di Elly Schlein – a chi oggi fa fatica persino a mangiare”.

“Stanno destrutturando il sistema sanitario nazionale, quello creato, da donne come Tina Anselmi”. Schlein ha attaccato il governo affermando che il Pd “difenderà la sanità pubblica

“La pandemia ha reso le persone più povere e ha acuito le disuguaglianze – sono state le parole della segretaria del Pd -, in questi anni si è anche impoverito il ceto medio. A questa Destra dobbiamo dire che non si può rilanciare l’economia del paese senza tendere la mano a chi è più in difficoltà”. Schlein ha ribadito che “il welfare non è un costo ma un investimento”.

“Dobbiamo avere più cura per le persone non autosufficienti, con disabilità – ha aggiunto la segretaria nazionale del Pd – e per gli anziani, che sempre più spesso vivono da soli”. Sull’occupazione femminile, Schlein ha invitato ad avviare un’altra battaglia sul “congedo paritario pienamente retribuito e non trasferibile per entrambi i genitori, di 3 mesi”. “È una misura – ha detto – che aiuterebbe ad aumentare l’occupazione femminile anche in questo territorio. Occorre liberare il tempo ed il potenziale delle donne”.