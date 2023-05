Dl Lavoro, Damiano: “Questo decreto non risponde alle esigenze delle imprese e dei lavoratori”

- Advertisement -

AgenPress. Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Livia Ventimiglia su Radio Cusano Campus.

Sul Dl Lavoro. “Credo che di fronte ad un mercato del lavoro che ha una criticità: trovare le persone che vadano a lavorare sia nel settore industriale, sia per quando riguarda le qualifiche basse, penso alla ristorazione e agli alberghi. Di fronte a questa difficoltà la risposta non può essere quella arcaica di aumentare ancora la flessibilità, mettendo i voucher e allungando il brodo dei contratti a termine.

La risposta secondo me è quella di offrire alle persone un lavoro dignitoso che abbia stabilità nel tempo e la giusta retribuzione e al tempo stesso richiede a queste persone una flessibilità, che deve essere nella prestazione, non nella precarietà. Pare che il decreto vada in un’altra direzione, cioè è controproducente.

Non possiamo aumentare a dismisura la flessibilità nel senso di precarietà, quando le imprese hanno la necessità di avere un personale stabile e fidelizzato. Il contratto indeterminato costa come il determinato, secondo me chi assume a tempo indeterminato deve pagare di meno”.