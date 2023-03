Dl carburanti: Senato approva, è legge

- Advertisement -

AgenPress. Via libera definitivo anche del Senato al decreto sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti che, quindi, diventa legge.

“Una pessima notizia! Speravamo che al Senato fosse data la possibilità di migliorare un testo indecente. Invece ora ci ritroviamo una legge che finisce per peggiorare la normativa vigente. Un capolavoro che ha del miracoloso! afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Le cose peggiori sono l’esposizione del prezzo medio regionale presso i distributori, che porterà i benzinai ad allinearsi a quel prezzo invece che a farsi concorrenza e la riduzione delle sanzioni. Una beffa considerato che tutto parte per punire i benzinai, accusati ingiustamente di speculare, e ora si conclude, in nome della coerenza, premiando i trasgressori, abbassando loro le multe, -61,2% per la multa minima (da 516 a 200 euro) e -35,4% per la massima (da 3098 a 2000 euro)” prosegue Dona.

“La cosa migliore è l’app, che chiedevamo da anni, ma che si poteva fare senza bisogno di scomodare il Parlamento. Quanto al taglio delle accise se il prezzo dei carburanti aumenta, si tratta di una presa in giro, dato che non scatta obbligatoriamente ma è solo facoltativa” conclude Dona.