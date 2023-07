Dl Caldo, Schillaci: “Diamo risposta importante a tutela salute e sicurezza dei lavoratori”

- Advertisement -

AgenPress. “Con questo provvedimento diamo risposte importanti per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori soprattutto in quegli ambiti in cui sono maggiormente esposti alle temperature elevate.

La previsione contenuta nel decreto di favorire intese con le parti sociali ci consentirà di intervenire ulteriormente, anche recependo le intese attraverso decreti, per definire modalità organizzative, misure di prevenzione e di sorveglianza sanitaria in modo da aumentare i livelli di sicurezza in presenza di temperature elevate, come abbiamo iniziato a fare con il protocollo che il Ministero della Salute ha elaborato nei giorni scorsi che fornisce indicazioni sui i turni di lavoro, la gestione delle pause, l’abbigliamento adatto, la costante idratazione e quanto può essere utile a garantire più elevati livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro”.

È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, in merito al decreto legge su misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica approvato dal Consiglio dei Ministri.