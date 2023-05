Dl Bollette: il Governo pone la fiducia alla Camera

- Advertisement -

AgenPress. Il Governo ha deciso di porre la questione di Fiducia alla Camera sul Dl Bollette. “Una pessima notizia per le famiglie italiane. Speravamo che il Governo si ravvedesse dopo la notizia di ieri data dall’Istat, ossia che l’accelerazione del tasso di inflazione, dal 7,6% di marzo all’8,2% di aprile, si deve all’aumento su base tendenziale dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati, che tradotto significa che è colpa del Governo che ha ripristinato gli oneri di sistema, togliendo la gran parte degli sconti introdotti da Draghi. Evidentemente ci sbagliavamo. Errare è umano, ma perseverare…” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“In un solo mese, da marzo ad aprile, nonostante il costante calo dei prezzi nei mercati all’ingrosso, l’Energia elettrica del mercato libero è rincarata dell’8,8%, il Gas del mercato libero dell’8,1%, il Gas del mercato tutelato addirittura del 30,1%. A salvarsi solo la luce del mercato tutelato, per il solo fatto tecnico che i prezzi erano ancora quelli stratosferici fissati a dicembre, essendo l’aggiornamento di Arera su base trimestrale” conclude Dona.

Secondo lo studio dell’Unc, il Governo ha reintrodotto una tassa occulta attualmente pari, su base annua, a 90 euro per la luce e 309 per il gas, per un totale di 399 euro per una famiglia tipo in tutela.

Inflazione mensile di aprile Inflazione annua di aprile LUCE tutelato -41,0 -26,7 LUCE libero 8,8 53,6 GAS tutelato 30,1 -28,3 GAS libero 8,1 51,5

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat