Dl benzina: ok emendamento governo, cartelli prezzi

AgenPress. Via libera della commissione Attività produttive della Camera all’emendamento del governo al decreto sulla trasparenza dei prezzi che riporta l’accordo raggiunto tra governo e gestori. Il provvedimento domani arriverà in Aula a Montecitorio, dove il governo porrà la fiducia.

“Una pessima notizia! Una farsa! Presi in giro gli automobilisti con un provvedimento beffa che invece di migliorare la normativa riesce nell’impresa di peggiorarla” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“La fiducia impedirà al Parlamento di porre rimedio a un testo vergognoso che abbassa le multe per i benzinai scorretti rispetto a quelle già vigenti, passando da 516 euro a 200 euro per la sanzione minima e da 3098 euro a 2000 per la massima. Quanto alla pubblicazione del prezzo medio presso i distributori, oltre a favorire accordi collusivi e ridurre la concorrenza, finirà per produrre più rincari che ribassi, visto che sono di più i distributori con un prezzo sotto la media rispetto a quelli sopra” conclude Dona.