Distruzione diga. Zelensky: “i russi stanno sparando ai volontari ucraini che portano soccorso a migliaia di persone”

AgenPress – Le forze russe hanno sparato contro i soccorritori ucraini che cercavano di raggiungere le aree allagate nella regione di Kherson che sono sotto il controllo russo, ha detto mercoledì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

I soccorritori stanno cercando di evacuare migliaia di persone nella zona inondata della diga Nova Kakhovka occupata dai russi e della centrale idroelettrica, che è crollata martedì provocando torrenti d’acqua che sgorgano lungo il fiume Dnipro.

Zelenskyj ha fatto i commenti in un’intervista esclusiva al tabloid tedesco Bild pubblicata mercoledì.

“Persone, animali sono morti. Dai tetti delle case allagate, la gente vede galleggiare persone annegate. Lo si può vedere dall’altra parte. È molto difficile far uscire le persone dalla parte occupata della regione di Kherson. Quando le nostre forze cercano di farli uscire [i residenti], vengono colpiti dagli occupanti a distanza”, ha detto Zelensky a Bild. “Non appena i nostri aiutanti cercano di salvarli, vengono colpiti. Non saremo in grado di vedere tutte le conseguenze fino a pochi giorni da adesso, quando l’acqua sarà scesa un po’”.

“Naturalmente è estremamente pericoloso”, ha detto Roman Skabdrakov del Kaiman Volunteer Group.

La distruzione della diga e le successive inondazioni hanno costretto più di 1.800 persone a fuggire dalle loro case, inondato migliaia di ettari di terreni agricoli, minacciato le risorse idriche vitali e provocato avvertimenti di catastrofici danni ambientali da parte di funzionari ed esperti ucraini.

Kiev e Mosca si sono scambiate le accuse per la distruzione della diga, senza fornire prove concrete che l’altra sia colpevole. La diga era occupata dalla Russia al momento del suo crollo. Non è ancora chiaro se la diga sia stata deliberatamente attaccata o se la breccia sia stata il risultato di un cedimento strutturale.