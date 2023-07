Disabilità: Mattia (Pd), ok unanime su Garante buon auspicio. Sia primo passo per cooperazione su tutte le fragilità

- Advertisement -

AgenPress. “L’approvazione all’unanimità in Consiglio regionale della proposta di legge per l’istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità è di buon auspicio per un lavoro condiviso e trasversale sui temi che riguardano le fasce più vulnerabili della nostra regione.

Mi auguro che questo sia solo il primo passo per una più ampia cooperazione sulle politiche sociali relative a tutte le fragilità. Fanno ben sperare in tal senso le parole espresse oggi in Aula dal presidente Rocca secondo cui ‘questo consiglio dovrà continuare a lavorare anche sui temi relativi agli adolescenti e alla violenza sulle donne, su cui anche in precedenza ha lavorato bene’, soprattutto in un momento in cui – mi sento di aggiungere – i fatti di cronaca, come il femminicidio di Michelle Causo a Primavalle, ci lanciano in proposito segnali sempre più allarmanti. Anche su questo assicuro la massima disponibilità e collaborazione”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, presidente del Comitato Regionale di Controllo Contabile.