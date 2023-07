Diritti dell’Infanzia: Delegazione Unicef incontra la Ministra Roccella

- Advertisement -

AgenPress. Oggi una delegazione dell’UNICEF – composta dalla Presidente dell’UNICEF Italia Carmela Pace, dalla Responsabile dell’Advocacy istituzionale Laura Baldassarre e da Nicola Dell’Arciprete, Coordinatore della Risposta in Italia dell’Ufficio UNICEF per l’Europa e l’Asia Centrale – ha incontrato a Roma la Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Maria Roccella.

La delegazione dell’UNICEF ha portato all’attenzione della Ministra le proposte dell’UNICEF per la piena attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, sulle priorità: educazione di qualità, cambiamento climatico, salute mentale e benessere psicosociale, non discriminazione (in particolare per i minorenni a rischio di povertà ed esclusione sociale, per i minorenni migranti e rifugiati e quelli con disabilità).

Tra i temi affrontati anche il contrasto alla povertà minorile e all’esclusione sociale, e il lavoro svolto a fianco del Governo nell’ambito della Garanzia Infanzia per la sperimentazione di modelli di intervento e per la partecipazione di adolescenti e giovani.

L’incontro è stato cordiale e proficuo: un’occasione per sottolineare l’importanza di promuovere il rispetto di tutte le diversità, di adottare un approccio intergenerazionale e di operare per prevenire ogni forma di violenza. E’ stata ribadita l’importanza di investire nei “Primi mille giorni” di vita dei bambini e ricordato l’impegno dell’UNICEF sui territori, come sulla promozione dell’allattamento e della genitorialità responsiva con il programma “Insieme per l’Allattamento” e la Baby Friendly Initiative proposta dall’OMS insieme all’UNICEF a livello globale, fondata su prove di efficacia.

Nella foto: da sinistra: la Responsabile dell’Advocacy istituzionale dell’UNICEF Italia Laura Baldassarre, la Presidente dell’UNICEF Italia Carmela Pace, la Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Maria Roccella e Nicola Dell’Arciprete, Coordinatore della Risposta in Italia dell’Ufficio UNICEF per l’Europa e l’Asia Centrale.