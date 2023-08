Diplomi sospetti, Nappi (Lega): ho scritto al ministro Valditara per invio ispettori in istituti campani

- Advertisement -

AgenPress. “L’inchiesta di ‘Tuttoscuola’ sui diplomi sospetti merita un serio approfondimento da parte degli organi competenti, e vanno accesi i riflettori soprattutto su alcuni istituti superiori paritari che si concentrano in Campania.

La nostra regione, infatti, sembrerebbe essere diventata la terra in cui ci si reca per acquisire la maturità dietro pagamento, nel modo più facile possibile e in barba alle regole che impongono la frequenza.

Per questo motivo ho scritto al ministro Valditara chiedendo che vengano disposte ispezioni presso queste strutture. Se le notizie di stampa dovessero trovare riscontro saremmo di fronte a un gravissimo fenomeno di cultura e di competenze acquisite non attraverso lo studio, il sacrificio e l’applicazione, ma sfruttando la via del denaro, in contrasto con tutti i valori che dovrebbe infondere nei maturandi la scuola”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.