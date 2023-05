Dieta mediterranea, on. Cerreto (FDI): L’Italia lancia la sfida contro ogni tentativo di omologazione

- Advertisement -

AgenPress. “La dieta mediterranea, patrimonio immateriale UNESCO, sarà la nostra arma culturale per sconfiggere il tentativo di omologazione proveniente da chi vuole imporre elementi quali nutriscore oppure introdurre carni sintetiche, cibi artificiali nel nostro Paese.

La dieta mediterranea rappresenta un grande valore per l’Italia e non lo è soltanto un punto di forza agroalimentare ma è anche culturale, economico, turistico.

Tutto ciò declinato con la politica di rilancio, così come sta dimostrando il governo Meloni ed il Ministro Lollobrigida, che tende a rafforzare le filiere e a potenziare il sistema agroalimentare e turistico, non a caso quattro turisti su dieci vengono in Italia non solo per le bellezze paesaggistiche architettoniche ma anche per mangiare del buon cibo e finché saremo noi al Governo impediremo con forza qualsiasi tentativo di manipolazione e contraffazione dei prodotti agroalimentari.”

Lo ha dichiarato l’on. Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura, intervento ad un convegno su: La dieta mediterranea, patrimonio UNESCO quale modello per il futuro del Made in Italy e lo sviluppo delle relazioni internazionali, svoltosi a Paestum.