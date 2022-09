Dichiarazioni dell’On. Carla Ruocco (IC) rilasciate a “The Watcher Post”

AgenPress. Carla Ruocco, intervistata da The Watcher Post.

SUPERBONUS, “SU CESSIONE CREDITO ASPETTIAMO AGENZIA ENTRATE”

“Sulla questione del superbonus stiamo aspettando la circolare dell’Agenzia delle Entrate che ci fornisca gli opportuni chiarimenti sulla cessione del credito a terzi”. “La commissione banche ha supportato la proposta di ridurre la responsabilità solidale delle banche – ha spiegato – ora aspettiamo il parere dell’Agenzia delle entrate per le cessioni a terzi. Avendo le banche esaurito la loro capienza fiscale, la cessione del credito a terzi è l’unica soluzione possibile per riattivare il circuito”.

EXTRAPROFITTI, “GIUSTO TASSARLI E IN MODO PUNTUALE”

“Nelle more va dato sostegno ai cittadini e quindi è giusto che chi si sta arricchendo di più contribuisca alla disuguaglianze che si stanno creando”, lo ha detto oggi Carla Ruocco, intervistata da The Watcher Post. “Sono d’accordo con il principio della tassazione degli extraprofitti – ha aggiunto – ma vanno riscossi in modo puntuale e devono essere accompagnati anche da altre iniziative”.

PAGAMENTI DIGITALI, “È UNA SEMPLIFICAZIONE FISCALE NECESSARIA”

“Anche la fatturazione elettronica è un esempio di tracciabilità che sfocia nel pagamento digitale. Inizialmente era stata vista con grande sospetto dalle imprese, ma è stata una misura utile e il sistema si è adeguato”. “Grazie alla fatturazione elettronica abbiamo anche eliminato anche alcune liquidazioni periodiche, adempimenti burocratici – ha aggiunto -. Il fisico deve essere telematico, per dare sollievo nell’alleggerimento degli oneri burocratici. La stessa cosa vale per la moneta elettronica”.